Anticipazioni Amici 20 | puntata 13 febbraio 2021 | ospiti e novità per il serale

E' tutto pronto per un'altra imperdibile puntata di Amici, il pomeridiano del talent show in onda ogni sabato e che vede alla conduzione Maria De Filippi. Ma vediamo cosa accadrà oggi visto che il serale per i giovani allievi si avvicina sempre di più. Anticipazioni Amici 13 febbraio 2021: chi sono gli ospiti ospiti della puntata Rocco Hunt che canterà "Ti volevo dedicare" e annuncerà il suo nuovo singolo dal titolo "Che me chiamme a fa" feat Geolier disponibile dal prossimo 19 febbraio. Con il cantante ci sarà anche Ana Mena e insieme si esibiranno sulle note di "A un passo dalla luna", il singolo che quest'estate ci ha fatto divertire e ballare.

