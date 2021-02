Angelica | Storie di un appuntamento | «Ci mescoliamo come un cocktail» INTERVISTA ESCUSIVA

(Di sabato 13 febbraio 2021)sembra essere tutto e il contrario di tutto. Entra in diverse etichette con la stessa agilità con cui indossa un abito vintage. Ma con altrettanta naturalezza dribbla e sfugge da chi la vuole solo indie, solo retrò o solo anni Ottanta. È arrabbiata (ma con se stessa, dice), forse disincantata (sempre con leggerezza) e a modo suo è anche innamorata (solo dell’amore assoluto). Non ama invece le etichette (e questo lo dicono tutti). Però lei, a guardarla ed ascoltarla bene, davvero non rientra in nessuna di quelle che proviamo ad attribuirle. Veste anni Ottanta, sì; ma anche Sessanta e Settanta. Ha un’anima (e dei capelli) punk-rock, certo; ma ha anche la nostalgia sexy dell’ultima dei romantici.la sua musica.di un, il nuovo disco appena uscito di, è un ...

Angelica Gori, in Chiamamifaro, forma il progetto musicale insieme al compagno di liceo Alessandro Belotti, che la accompagna strumentalmente. Come per Pasta Rossa e Domenica, i primi due singoli d'es ...E' disponibile il video di 'Karma', il nuovo singolo di Angelica tratto da 'Storie di un appuntamento', il nuovo album della cantautrice per Carosello Records. La clip, diretta da Fabio Cotichelli ed ...