‘Andrà tutto bene’, ma non per gli stranieri: ristorante cerca personale, ma solo italiano. L’annuncio che fa discutere (Di sabato 13 febbraio 2021) In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo – fatto di labili certezze e attività sul lastrico per la crisi economica – ritrovarsi davanti a un annuncio affisso da un ristorante alla ricerca di personale lascia forse qualche speranza. Ma non in questo caso. Il cartello in questione è stato messo da un locale di Velletri, ai Castelli Romani: e sì, si cercano aiuto cuochi, camerieri, responsabili di sala ma…solo se italiani! Una ricerca limitata e un volantino che sa di discriminazione nei confronti degli stranieri che ha scatenato (e giustamente) non poche polemiche. Su quello che sembra essere a tutti gli effetti un appello razzista ha preso parola anche l’assessore al Commercio del Comune di Velletri Alessandro Priori: Ho letto di questo volantino di un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 febbraio 2021) In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo – fatto di labili certezze e attività sul lastrico per la crisi economica – ritrovarsi davanti a un annuncio affisso da unalla ridilascia forse qualche speranza. Ma non in questo caso. Il cartello in questione è stato messo da un locale di Velletri, ai Castelli Romani: e sì, sino aiuto cuochi, camerieri, responsabili di sala ma…se italiani! Una rilimitata e un volantino che sa di discriminazione nei confronti degliche ha scatenato (e giustamente) non poche polemiche. Su quello che sembra essere a tutti gli effetti un appello razzista ha preso parola anche l’assessore al Commercio del Comune di Velletri Alessandro Priori: Ho letto di questo volantino di un ...

