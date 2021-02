Anche la Germania spegne la tv di Stato cinese. Ecco perché (Di sabato 13 febbraio 2021) Vodafone Germania ha deciso di interrompere le trasmissioni dell’emittente televisiva statale cinese Cgtn sui suoi servizi via cavo a causa di una disputa tra Regno Unito e Cina relativa alla concessione della licenza. In una nota, la filiale tedesca del gruppo di telecomunicazioni britannico ha dichiarato che spera di ripristinare i servizi, ma che attualmente non dispone di una licenza valida per farlo. Ma non è tutto: perché l’emittente tedesca non ha più la licenza di trasmettere in tutta la Germania. LA CONTESA… La settimana scorsa il governo britannico ha revocato una licenza che permetteva le trasmissioni di Cgtn nel Paese dopo aver stabilito che il canale di proprietà statale è “in ultima analisi controllato dal Partito comunista cinese”. Da qui la dura reazione del governo ... Leggi su formiche (Di sabato 13 febbraio 2021) Vodafoneha deciso di interrompere le trasmissioni dell’emittente televisiva stataleCgtn sui suoi servizi via cavo a causa di una disputa tra Regno Unito e Cina relativa alla concessione della licenza. In una nota, la filiale tedesca del gruppo di telecomunicazioni britannico ha dichiarato che spera di ripristinare i servizi, ma che attualmente non dispone di una licenza valida per farlo. Ma non è tutto:l’emittente tedesca non ha più la licenza di trasmettere in tutta la. LA CONTESA… La settimana scorsa il governo britannico ha revocato una licenza che permetteva le trasmissioni di Cgtn nel Paese dopo aver stabilito che il canale di proprietà statale è “in ultima analisi controllato dal Partito comunista”. Da qui la dura reazione del governo ...

