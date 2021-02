Amici 20 | tutti o quasi al serale | ecco come gli allievi potranno accederci

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 13 febbraio 2021) Nella dodicesima puntata di20 andata in onda oggi, sabato 13 febbraio, alle ore 14:10 su Canale 5, abbiamo assistito ad una comunicazione che non ha colto impreparati solo noi, ma anche il pubblico presente in studio e gli stessidel talent show. Maria De Filippi ha detto che i posti per ildi20 sono illimitati. Questo significa chei ragazzi che attualmente sono all’interno della scuola,avere la possibilità di accedere alla fase finale del programma. Ma sarà effettivamente così? Cerchiamo ci capire meglio cosa è successo. Quantiandare aldi20 quest’anno?la rispostae nessuno verrebbe da scrivere ...