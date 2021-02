Amici 20, le anticipazioni di sabato 13 febbraio: il serale si avvicina (Di sabato 13 febbraio 2021) LA PROSSIMA PUNTATA DI Amici Continuano le puntate sulla scuola di Amici. Maria De Filippi smuove un gossip tra i concorrenti e dà novità importanti riguardo al serale. Tre ospiti speciali in studio. LE anticipazioni DI OGGI AD Amici In puntata usciranno fuori delle novità molto importanti per i concorrenti. Il serale si avvicina e la De Filippi annuncia che: non ci saranno limitazioni per quanto riguardo il numero di concorrenti che potranno entrare al serale. Non ci sarà quindi bisogno di eliminare nessuno. Sarà tutto nelle mani delle insegnanti. Volendo, potrebbero entrare tutti. La felpa verde è lì che attende ciascuno di loro. Sempre sul serale c’è qualche rumors che circola riguardo ai nomi dei giudici: i due ex allievi Michele ... Leggi su 361magazine (Di sabato 13 febbraio 2021) LA PROSSIMA PUNTATA DIContinuano le puntate sulla scuola di. Maria De Filippi smuove un gossip tra i concorrenti e dà novità importanti riguardo al. Tre ospiti speciali in studio. LEDI OGGI ADIn puntata usciranno fuori delle novità molto importanti per i concorrenti. Ilsie la De Filippi annuncia che: non ci saranno limitazioni per quanto riguardo il numero di concorrenti che potranno entrare al. Non ci sarà quindi bisogno di eliminare nessuno. Sarà tutto nelle mani delle insegnanti. Volendo, potrebbero entrare tutti. La felpa verde è lì che attende ciascuno di loro. Sempre sulc’è qualche rumors che circola riguardo ai nomi dei giudici: i due ex allievi Michele ...

