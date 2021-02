Amici 20, la sfida di Leonardo contro sé stesso: ecco come è finita (Di sabato 13 febbraio 2021) Nella dodicesima puntata di Amici 20 andata in onda alle ore 14:10 su Canale 5 sabato 13 febbraio 2021, abbiamo assistito alla sfida di Leonardo con sé stesso. Una nuova metodologia che è stata messa in atto da Rudy Zerbi. Il coach, infatti, ha deciso di riconsegnare la felpa al proprio allievo, solo se il cantante in questione sarebbe riuscito a superare i propri blocchi che sono emersi durante la puntata della scorsa settimana. Amici 20: Leonardo è riuscito a riavere la felpa? Zerbi ha riconfermato la maglia di Amici 20 a Leonardo. Il cantautore, dopo essersi preso un bello spavento, può continuare il suo percorso all’interno del talent show. L’esibizione alle quale si è sottoposto l’allievo che fa parte del team di Rudy è stata un mashup di due ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 13 febbraio 2021) Nella dodicesima puntata di20 andata in onda alle ore 14:10 su Canale 5 sabato 13 febbraio 2021, abbiamo assistito alladicon sé. Una nuova metodologia che è stata messa in atto da Rudy Zerbi. Il coach, infatti, ha deciso di riconsegnare la felpa al proprio allievo, solo se il cantante in questione sarebbe riuscito a superare i propri blocchi che sono emersi durante la puntata della scorsa settimana.20:è riuscito a riavere la felpa? Zerbi ha riconfermato la maglia di20 a. Il cantautore, dopo essersi preso un bello spavento, può continuare il suo percorso all’interno del talent show. L’esibizione alle quale si è sottoposto l’allievo che fa parte del team di Rudy è stata un mashup di due ...

