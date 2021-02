America' s Cup | Prada Cup Finale | Luna Rossa - Ineos Team UK LIVE su Sky Sport

Corriere : Coppa America, ci siamo: stanotte la sfida decisiva tra Ineos e Luna Rossa in Prada Cup... - ilPostSport : La lunga finale di Prada Cup comincia questa notte ad Auckland fra Luna Rossa e Britannia: la prima che vince sette… - Eurosport_IT : Questa notte ritorna la magia della vela, con Luna Rossa impegnata nella finale di #PradaCup. Ma qual è stata la vo… - Skipsnack : RT @lioguazzini: Fra poco si parte! Diretta America’s Cup Prada Cup Forza Luna Rossa! - lioguazzini : Fra poco si parte! Diretta America’s Cup Prada Cup Forza Luna Rossa! -

Ultime Notizie dalla rete : America Cup

I l limite del vento fissato per la Pradae l''sè superiore a quello di Round Robini e Semifinale, é cioé tra 6.5 e 23 nodi.Questa notte andrà in scena la prima regata della finale di Pradatra Luna Rossa e Britannia, che decreterà lo sfidante di Team New Zealand nell''s. Dopo aver avuto la meglio su ...Vela ai massimi livelli su Sky Sport con l’America’s Cup, la più famosa, importante, prestigiosa e antica regata di vela al ...Le prime due regate della Finale della Prada Cup si disputeranno sul campo di regata A nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). Questa la decisione di Ian Murray, commissario di gara, per le prime due ...