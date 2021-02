Alda D’Eusanio, parla un famoso psichiatra: “Possibili disturbi legati al coma” (Di sabato 13 febbraio 2021) L’espulsione di Alda D’Eusanio dal Grande Fratello Vip 5 Chi segue la quinta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che il percorso di Alda D’Eusanio è stato breve ma intenso. La 70enne è rimasta dento il loft più spiato d’Italia solo otto giorni ma in questo arco di tempo ne ha dette di cotte di crude nei confronti di personaggi famosi ancora in vita, ma anche su quelli che purtroppo non ci sono più. Per questo motivo la giornalista è stata espulsa dal reality show di Canale 5 e a quanto pare la decisione sarebbe stata presa dallo stesso editore di Mediaset, Piersilvio Berlusconi. Le sue parole su Laura Pausini e il compagno Paolo Carta, ma anche su Adriano Aragozzini le sono anche costate due querele. Una volta uscita fuori, la reazione della donna è stata questa: “Posso dirvi che appena capirò bene cosa ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 13 febbraio 2021) L’espulsione didal Grande Fratello Vip 5 Chi segue la quinta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che il percorso diè stato breve ma intenso. La 70enne è rimasta dento il loft più spiato d’Italia solo otto giorni ma in questo arco di tempo ne ha dette di cotte di crude nei confronti di personaggi famosi ancora in vita, ma anche su quelli che purtroppo non ci sono più. Per questo motivo la giornalista è stata espulsa dal reality show di Canale 5 e a quanto pare la decisione sarebbe stata presa dallo stesso editore di Mediaset, Piersilvio Berlusconi. Le sue parole su Laura Pausini e il compagno Paolo Carta, ma anche su Adriano Aragozzini le sono anche costate due querele. Una volta uscita fuori, la reazione della donna è stata questa: “Posso dirvi che appena capirò bene cosa ...

