Alberto Vatteroni online con il nuovo brano “626”

Leggi su corrierenazionale

(Di sabato 13 febbraio 2021) Il cantautore toscanosulle piattaforme digitalia con ilsingolo “626”: unromantico in chiave indie-pop 626 è ilsingolo dicon Digital Distribution Bundle. Unromantico in chiave indie-pop, in cui il mezzo pubblico 626 riporta alla luce emozioni vissute in un periodo particolare della vita del… L'articolo Corriere Nazionale.