Albano | si sente poco bene in diretta a Il cantante mascherato | non riesce a respirare bene …

Leggi su baritalianews

(Di sabato 13 febbraio 2021), ieri ha partecipato, come ospite non in gara a “Il” la trasmissione di Rai 1 che va in onda il venerdì sera e che è condotta da Milly Carlucci., che anche l’anno scorso ha partecipato come concorrente vestito da leone e, in quell’occasione, arrivò in finale con Teo Mammuccari che vinse, quest’anno è tornato ma, dicevamo, solo come ospite.sidentro la maschera che non lo faIeriè stato invitato a partecipare a Ilcome ospite ed è tornato ben volentieri a vestire i panni del leone, la maschera con la quale l’hanno scorso ha partecipato. Però quest’anno , a ...