Al traguardo del 6 marzo cinema chiusi, teatri indecisi (Di sabato 13 febbraio 2021) Gli esercenti e i teatranti si interrogano sulla possibile riapertura delle sale chiuse da novembre. "Non ci sono film da programmare e sarebbe un disastro economico come lo scorso autunno"

Ultime Notizie dalla rete : traguardo del Prada Cup, Luna Rossa un incubo per il team britannico

L'imbarcazione di Luna Rossa Prada Pirelli si è trovata in vantaggio sui britannici fin dal primo incrocio, rimanendo in testa fino al taglio del traguardo per la seconda vittoria. Sappiamo bene che ...

Cgil, parte la campagna di tesseramento 2021 dedicata a Luciano Lama

'La campagna del tesseramento 2021 - aggiunge Maria Giorgini, Segretaria CGIL Forlì - rappresenta per la CGIL di Forlì un traguardo storico, i 120 anni di questa Camera del Lavoro, il fatto inoltre ...

Al traguardo del 6 marzo cinema chiusi, teatri indecisi La Stampa Dalot: "Finora ho giocato 16 partite: mi pare molto positivo"

Tra i vari argomenti affrontati da Dalot nell’intervista a Sportweek c’è anche quello relativo al suo impiego in rossonero: "Quando ho accettato la proposta del Milan avevo ...

Il giuramento, poi il primo Cdm: così inizia il governo Draghi

In un Salone delle Feste senza parenti e giornalisti, con i 23 ministri e il premier muniti di mascherine ha giurato il governo di Mario Draghi.

