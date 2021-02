Addio al governo Conte, Rocco Casalino: “Sono già ubriaco di libertà, lavoravo anche 23 ore” (Di sabato 13 febbraio 2021) Archiviata l’era del governo di Giuseppe Conte, Rocco Casalino ha detto di sentirsi “già ubriaco di libertà”. Ieri, Propaganda Live programma di La7, ha proposto un’intervista esclusiva a Rocco Casalino, l’ormai ex portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte. Il conduttore Diego Bianchi lo ha intercettato per le vie di Roma e ha dialogato con Casalino: “Adesso Sono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 13 febbraio 2021) Archiviata l’era deldi Giuseppeha detto di sentirsi “giàdi”. Ieri, Propaganda Live programma di La7, ha proposto un’intervista esclusiva a, l’ormai ex portavoce dell’ex premier Giuseppe. Il conduttore Diego Bianchi lo ha intercettato per le vie di Roma e ha dialogato con: “AdessoL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

