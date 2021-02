Achille Lauro, frecciatine al veleno contro Renato Zero “Maschilismo e omofobia non …” (Di sabato 13 febbraio 2021) Achille Lauro quest’anno, tornerà sul palco dell’Ariston che, come ormai è sicuro sarà senza pubblico in sala. Quest’anno sarà un Sanremo diverso ma Amadeus e Fiorello stanno facendo di tutto perché sia all’altezza della Kermesse musicale più importante d’Italia. Achille Lauro, fortemente voluto da Amadeus sarà con lui sul palco e Orietta Berti ha fatto sapere che quest’anno, che torna a Sanremo dopo 30 anni di lontananza, i suoi vestiti saranno firmati dallo stesso stilista di Achille Lauro perché vuole vestire allegra e colorata. Renato Zero contro Achille Lauro L’anno scorso Achille Lauro stupì tutto il pubblico di Sanremo, sia quello dell’Ariston che ... Leggi su baritalianews (Di sabato 13 febbraio 2021)quest’anno, tornerà sul palco dell’Ariston che, come ormai è sicuro sarà senza pubblico in sala. Quest’anno sarà un Sanremo diverso ma Amadeus e Fiorello stanno facendo di tutto perché sia all’altezza della Kermesse musicale più importante d’Italia., fortemente voluto da Amadeus sarà con lui sul palco e Orietta Berti ha fatto sapere che quest’anno, che torna a Sanremo dopo 30 anni di lontananza, i suoi vestiti saranno firmati dallo stesso stilista diperché vuole vestire allegra e colorata.L’anno scorsostupì tutto il pubblico di Sanremo, sia quello dell’Ariston che ...

arteaholic : stefania comunque come disse il saggio achille lauro SÌ TI VOGLIO SEMPRE COSÌ MALEDUCATAAAAA - btwitsmorgana : RT @karmapolice94_: La Rai ci ha regalato Katia Ricciarelli che canta Achille Lauro e voi la fate fuori? Non vi meritate niente #IlCantante… - pascaziomarco : RT @karmapolice94_: La Rai ci ha regalato Katia Ricciarelli che canta Achille Lauro e voi la fate fuori? Non vi meritate niente #IlCantante… - pascaziomarco : RT @Antimo_Mallardo: In un mondo di nomination siate Katia Ricciarelli che canta Achille Lauro sotto la maschera della giraffa #IlCantant… - LorenzoCP94 : Solo la Presidente della Corte Costituzionale al posto di Fofo Dj lo scarceratore di boss mafiosi però va bene ragi… -