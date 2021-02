Accordi di Abramo, così in Medioriente si passa dalla religione alla politica di pace (Di sabato 13 febbraio 2021) Dall’espressione “Accordi di Abramo” è nato un nuovo concetto che comincia a far parte della scena politica mediorientale: in prospettiva politica, è importante rendersi conto della sua importanza. Qualcuno potrebbe pensare se questa nuova terminologia abbia una base religiosa o politica: se fosse religiosa, cosa significa? Anche con una semplice analisi, è difficile considerare gli Accordi di Abraham solo da un punto di vista religioso, essi possono essere considerati invece come uno strumento per la gestione dei conflitti e per rimodellare la politica a livello regionale del Medio Oriente e anche internazionale. Gli Accordi di Abramo sono stati siglati in un momento in cui molti paesi hanno iniziato ad adottare strategie di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Dall’espressione “di” è nato un nuovo concetto che comincia a far parte della scenamediorientale: in prospettiva, è importante rendersi conto della sua importanza. Qualcuno potrebbe pensare se questa nuova terminologia abbia una base religiosa o: se fosse religiosa, cosa significa? Anche con una semplice analisi, è difficile considerare glidi Abraham solo da un punto di vista religioso, essi possono essere considerati invece come uno strumento per la gestione dei conflitti e per rimodellare laa livello regionale del Medio Oriente e anche internazionale. Glidisono stati siglati in un momento in cui molti paesi hanno iniziato ad adottare strategie di ...

clikservernet : Accordi di Abramo, così in Medioriente si passa dalla religione alla politica di pace - Noovyis : (Accordi di Abramo, così in Medioriente si passa dalla religione alla politica di pace) Playhitmusic - - ilfattoblog : Accordi di Abramo, così in Medioriente si passa dalla religione alla politica di pace - KantFriedrich : @agambella Il vero ministero strategico é quello degli esteri. In Germania il futuro candidato premier della cdu ha… - ICIsraele : “Il Marocco e gli Accordi Abramo Analisi di Carlo Panella” -