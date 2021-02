Abruzzo, Liguria, Toscana e Trento passano in zona arancione (Di sabato 13 febbraio 2021) ROMA – Passano in area arancione le Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e la Provincia Autonoma di Trento. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 14 febbraio. La Sicilia passa invece in zona gialla a scadenza della vigente ordinanza. Tra le limitazioni previste dalla zona arancione ci sono la chiusura per bar e ristoranti e limitazioni alla mobilità. Leggi su dire (Di sabato 13 febbraio 2021) ROMA – Passano in area arancione le Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e la Provincia Autonoma di Trento. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 14 febbraio. La Sicilia passa invece in zona gialla a scadenza della vigente ordinanza. Tra le limitazioni previste dalla zona arancione ci sono la chiusura per bar e ristoranti e limitazioni alla mobilità.

