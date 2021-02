A Bergamo si attivano 13 officine elettriche a gas naturale

(Di sabato 13 febbraio 2021) I funzionari ADM (Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli) dihanno proceduto all’attivazione di 13di acquisto e di produzione combinata di energia elettrica e calore, alimentata a gassfruttando il principio della cogenerazione. Le aziende che ne hanno fatto richiesta risultano essere, in larga parte, quelle cosiddette “energivore”, particolarmente adatte all’impiego della cogenerazione, in quanto caratterizzate da elevati consumi di energia elettrica e calore. La cogenerazione garantisce la riduzione delle emissioni di CO2 (anidride carbonica) fino al 90% e un risparmio di spesa, anche in termini di oneri fiscali, che può arrivare fino a quasi la totalità del costo energetico totale. I funzionari ADM vigilano sulla corretta gestione fiscale dei cogeneratori, controllando che la ...

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo attivano

BergamoNews.it

... Cesvi.org per Ospedale diche ha raccolto 1.500.000 euro l'Ospedale Cotugno di Napoli con ... 35 contro i 17 del 2019' e un cambiamento nella tipologia di organizzazioni che si: 'In ...Ma non nel senso di andata e ritorno: semplicemente le compagnie li, poi non riescono a ... L'orario del-Roma prevede le partenze alle 7 e alle 18 da Orio e ritorno alle 9,05 e 20,05, ...Amatissime dal pubblico, molto seguite sui social ed anche in televisione ogni qual volta se ne presenta l’occasione, Le Bonas stanno per ritornare in televisione insieme al noto programma ‘Avanti un ...Le accuse sull’immigrazione, gli attacchi a Gori e la sfiducia a Fontana: ora l’alleanza. Ma per chi fa politica sul territorio non è così semplice ...