5 docu crime Netflix da non perdere, dal Night Stalker al caso del Cecil Hotel

Omicidi, serial killer, casi irrisolti o dai risvolti inquietanti: le docu crime Netflix offrono un'ampia scelta di titoli agli utenti che amano le storie poliziesche e di indagine criminale. Molte sono vere e proprie ricerche nella mente degli assassini seriali, altre sono volte ad esplorare casi di omicidio sconcertanti che, a distanza di anni, non hanno ancora trovato risposta. Se vi appassionano questi programmi, le docu crime Netflix sono quelle che fanno per voi. Abbiamo selezionato cinque titoli da non perdere assolutamente e che trovate disponibili in streaming sulla piattaforma video. Making a Murderer Capostipite del genere, Making a Murderer narra le vicende processuali di Steven Avery, condannato ingiustamente nel 1986 per violenza sessuale e ...

Attraverso la sua ampia offerta, che spazia dalle docu - serie agli special, dai film ai docu - reality, racconterà i diversi mondi del real crime : la vita dei più famigerati serial kiler, i cold ...

Sulla scena del delitto: Il caso del Cecil Hotel (10 febbraio 2021) Una docu - serie in 4 episodi, diretta da un regista che ha familiarità con il genere crime declinato in forma di documentario. Joe ...

Night Stalker si fonda su due pilastri: Gil Carillo e Frank Salerno, i due poliziotti che riescono a consegnare Ramirez alla giustizia dopo mesi intensissimi fatti di morte, depistaggi, sangue, paura ...

