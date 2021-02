13 febbraio | in FVG 266 nuovi contagi COVID-19

(Di sabato 13 febbraio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.254 tamponi molecolari sono stati rilevati 266con una percentuale di positività del 3,67%. Sono inoltre 2.007 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 91 casi (4,53%). I decessi registrati sono 11; i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 60 e a 425 quelli negli altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.682, con la seguente suddivisione territoriale: 603 a Trieste, 1.337 a Udine, 570 a Pordenone e 172 a Gorizia. I totalmente guariti sono 57.451, i clinicamente guariti salgono a 1.778, mentre diminuiscono le persone in isolamento che oggi risultano essere 9.536. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 71.932 persone con la ...

Poquelin_Cleant : RT @TgrRaiFVG: #GiornodelRicordo, una storia che appartiene a tutti noi. Dalla Foiba di Basovizza e dal Magazzino 18 del Porto Vecchio di T… - franchi1978 : RT @TgrRaiFVG: #GiornodelRicordo, una storia che appartiene a tutti noi. Dalla Foiba di Basovizza e dal Magazzino 18 del Porto Vecchio di T… - IrciIst : RT @TgrRaiFVG: #GiornodelRicordo, una storia che appartiene a tutti noi. Dalla Foiba di Basovizza e dal Magazzino 18 del Porto Vecchio di T… - ST09972061 : RT @AcegasApsAmga: #AvvisoTS Per sabato 13 febbraio attivo il piano #bora a #Trieste. In base alle condizioni meteo di domani AcegasApsAmga… - infoitsalute : Covid Fvg: il bollettino contagi, ricoveri e decessi del 13 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : febbraio FVG

UdineToday

Le nuove misure saranno valide a partire da domenica 14. Indice Rt per Regione Abruzzo 1.22 Basilicata 1.2 Calabria 0.81 Campania 0.8 E - R 0.940.98 Lazio 0.96 Liguria 1.08 Lombardia 0.TRIESTE - Scende ancora il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia. La Protezione civile, infatti, segnala 357 nuovi casi in regione (266 da tampone molecolare, 91 da test rapido) su 9.261 tamponi, ...I decessi registrati sono 11; i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 60 e a 425 quelli negli altri reparti. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.254 tamponi molecolari sono stati rilevati 266 nuo ...I decessi complessivamente ammontano a 2.671, con la seguente suddivisione territoriale: 600 a Trieste, 1.330 a Udine, 569 a Pordenone e 172 a Gorizia. Sono inoltre 1.789 i test rapidi antigenici real ...