13 532 casi e 311 morti Decessi | partenze e coprifuoco | da inizio emergenza Milano si è dimezzata

Leggi su leggilo

(Di sabato 13 febbraio 2021) Persino una metropoli come il capoluogo lombardo, è stata numericamente– o quasi – dall’sanitaria. E le prospettive per i mesi che verranno non sono incoraggianti. Il Ministero della Salute informa che itotali – attualmente positivi,e guariti – sono saliti di 13.532 unità. Nelle ultime ventiquattro ore 311. L'articolo proviene da Leggilo.org.