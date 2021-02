Zona gialla e arancione, spostamenti fra Regioni: stop prorogato al 5 marzo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sul fronte della pandemia sono in arrivo molte novità, quasi tutte negative. La circolazione del virus, infatti, ha ripreso a correre. L'indice Rt sta salendo e alcune Regioni torneranno... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sul fronte della pandemia sono in arrivo molte novità, quasi tutte negative. La circolazione del virus, infatti, ha ripreso a correre. L'indice Rt sta salendo e alcunetorneranno...

robersperanza : Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settiman… - Corriere : ?? Per il Cts i ristoranti possono riaprire a cena - Corriere : Il Cts: i ristoranti possono aprire la sera in zona gialla e a pranzo in zona arancione - lavocedialba : Oggi si decide la conferma della zona gialla in Piemonte, Cirio: 'Siamo ancora sotto l'1, ma serve prudenza' - 4everMilanista : @maurizioacerbo Situazione critica nelle scuole, cosa aspettano a chiuderle tutte? Ci sono migliaia di ragazzi in q… -