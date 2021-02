Zona gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni dal 14 febbraio (Di venerdì 12 febbraio 2021) Altra settimana, altro cambio di colori. Domenica 14 l’Italia ridisegnerà la propria cartina con i consueti cambi di colore confermati dall’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. A seguito del monitoraggio Iss-Ministero Salute, pubblicato nella giornata di venerdì, il ministro ha ufficializzato i cambi di colore in base all’andamento dei contagi nelle singole regioni. La situazione nel nostro paese non va a migliorare, motivo per cui sono diverse le regioni che dal giallo passano all’arancione mentre solamente la Sicilia fa il percorso inverso, passando in fascia gialla. La Valle d’Aosta sogna la Zona bianca, se i numeri anche la settimana prossima saranno confermati sarà la prima regione ad entrarci. ecco la nuova colorazione che sarà ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021) Altra settimana, altro cambio di colori. Domenica 14 l’Italia ridisegnerà la propria cartina con i consueti cambi di colore confermati dall’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. A seguito del monitoraggio Iss-Ministero Salute, pubblicato nella giornata di venerdì, il ministro ha ufficializzato i cambi di colore in base all’andamento dei contagi nelle singole. La situazione nel nostro paese non va a migliorare, motivo per cui sono diverse leche dal giallo passano all’mentre solamente la Sicilia fa il percorso inverso, passando in fascia. La Valle d’Aosta sogna labianca, se i numeri anche la settimana prossima saranno confermati sarà la prima regione ad entrarci.lache sarà ...

