Zona arancione | Liguria a rischio Toti | Siamo sul filo

(Di venerdì 12 febbraio 2021) "Laha un Rt a cavallo dell'1, per l'esattezza tra l'1,01 e 1,02, cosa che tecnicamente potrebbe riportarci in. Lo scenario è comunque dimoderato . L'Rt sopra l'1 ...

Corriere : ?? ULTIM'ORA – Preoccupa la diffusione delle varianti - TgrRaiToscana : #Covid19 Domani sapremo se dopo 5 settimane la Toscana tornerà in zona arancione. I ristoratori lanciano un appello… - Corriere : I colori delle Regioni: da domenica la Toscana passa in arancione, l’Umbria verso la z... - primocanale : Covid, verso la zona arancione da Arma a Ventimiglia. Commercianti: 'Festival di Sanremo un disastro' - irpiniatimes1 : Campania a rischio zona arancione dalla prossima settimana -

Ultime Notizie dalla rete : Zona arancione

Genova. " Per quanto riguarda l'Rt la Liguria è a cavallo dell'1, per l'esattezza attorno a 1,01 o 1,02, un dato che tecnicamente potrebbe riportare inla nostra regione secondo la normativa vigente. Lo scenario è comunque di rischio moderato. L'Rt sopra 1, anche se di pochissimo, è ovviamente legato anche alle diversità di incidenza ...Covid, Liguria a rischio. Parla ...Atteso anche oggi il consueto monitoraggio settimanale sui dati del Covid in Italia della cabina di regia che potrebbe ridisegnare la mappa delle zone più o meno a rischio.Coronavirus: dalla prossima settimana la Campania potrebbe diventare zona arancione perché gli indicatori all'esame del Cts e dell'Iss mostrano una tendenza ...