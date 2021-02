Zoff esalta Donnarumma | “Può fare tanto con Milan e Nazionale Rossoneri primi grazie a lui”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Interessante intervista rilasciata da Dinoa La Gazzetta dello Sport. L'ex estremo difensore ha commentato in modo particolare l'annata fin qui molto positiva dele di Gianluigi. Lo storico portiere hato le doti del classe 1999 e si è detto convinto dei sui futuri incredibili miglioramenti."Può arrivare molto lontano. Non ha una strada, ma un’autostrada", ha detto. "È giovanissimo e ha già fatto ormai diversi campionati di Serie A. È nel solco della tradizione dei grandi portieri italiani. Ha dei numeri eccellenti. E soprattutto è già forte ma può migliorare ancora tantissimo. Se ilè lassù è perché ha una squadra compatta e un portiere che lascia passare davvero poco. Il suo rinnovo? Sono convinto che le cose si sistemeranno senza problemi. Non ...

