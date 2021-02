Zara lancia la sua prima Pet Collection

(Di sabato 13 febbraio 2021) Mentre facciamo shopping per noi, ora possiamo farlo per il nostro cane perché il fast fashion di Zara è diventato anche a misura di quattro zampe. La catena spagnola ha appena lanciato la sua prima Pet Collection, completa di tutto ciò che può essere utile per «vestire» alla moda il proprio animale, ma anche farlo stare comodo in casa (vedete le foto nella gallery sopra).

Ultime Notizie dalla rete : Zara lancia

Vanity Fair.it

... che ha chiuso il 2020 con una crescita del 6% e un fatturato di 21 milioni,il proprio shop ...Uniti d America Per approfondire Barilla perfeziona l acquisto del mega - stabilimento Pasta...... che i vecchi vomeresi ricordano ancora, si trova il megastore. Agli inizi degli anni '60, ... già Orchidea, in via Paisiello, dove attualmente c'è un supermercato.' Capodannoun pressante ...Una collezione completa di accessori per la casa come le cucce e i giochi e poi tanti «abiti» per uscire (c'è anche l'iconico impermeabile giallo) ...Il suo secolo Ottavio Missoni l'ha vissuto di corsa, allenato a superare gli ostacoli. Da solo ha scritto un pezzo di storia italiana: atleta, soldato, esule, attore, stilista, artista Oggi, ...