Zaniolo | piccante frecciatina di Nicole Minetti | nuovo flirt in corso?

Ultime Notizie dalla rete : Zaniolo piccante

Gossip e TV

Nuova love story all'orizzonte, semplice conoscenza o caso isolato di flirt sui social tra il calciatore romano e l'influencer ex politica italiana? Ecco cosa è ...Ancora un botta e risposta '' sui social per Nicolò. Stavolta è stata Nicole Minetti , ex showgirl e chiacchieratissima donna della politica italiana, a provocare bonariamente il talento romanista tramite il ...Nuova love story all'orizzonte, semplice conoscenza o caso isolato di flirt sui social tra il calciatore romano e l'influencer ex politica italiana? Ecco cosa è successo ...