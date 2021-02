Wonder Woman 1984 | questa volta l’amazzone non ci prende al laccio

Leggi su wired

(Di venerdì 12 febbraio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=oU62XjwlNzg È ambientato nelma non è per questo che il secondo film dedicato asuona superato. Nostalgico di un’era più semplice dei cinecomic, molto diretto e ingenuo nei suoi svolgimenti, quasi infantile nella sua azione, stamanca energia, modernità e la capacità di dettare la linea invece che adeguarsi a quelle altrui. Non ha aiutato il film poi, l’uscita ritardata per colpa del Covid. I riferimenti instant all’attualità americana e al presidente in carica fino a un mese fa suonano subito fuori moda, inutili e pretestuosi. Specie visto come non riescono a farsi considerazioni universali ma raccontano solo la metafora che servono. Ma andiamo per gradi. Diana Prince vive nelnel ricordo del ...