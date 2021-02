WomanBoss Academy | così nascono le imprese delle donne

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Ha 43 anni, ma alle spalle ha già due vite professionali: prima brand manager nel cosiddetto «kids marketing», si è occupata di lanciare in Italia grandi progetti per bambini, Peppa Pig compresa: «Poi, all’apice della mia carriera in quel settore, ho capito che qualcosa non tornava», racconta Alessia D’Epiro, «nel tempo erano cambiati i miei valori e quello che prima mi divertiva, non mi emozionava più. Lavoravo su concetti che non condividevo: non ero più allineata e ho preferito sfilarmi. Per un anno mi sono dedicata a mettere a punto la mia formazione: ho preso la certificazione per fare la coach, ho conseguito un master e poi ho capito che la cosa che più mi interessava era dedicarmi alle donne, a quelle donne che avevano voglia di fare, che volevano mettersi in gioco».