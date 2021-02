WhatsApp | diario personale | la novità che fa sognare gli utenti

Leggi su howtodofor

(Di sabato 13 febbraio 2021) Probabilmente se lo saranno chiesto in molti. Inviare messaggi conè di una facilità estrema ma chissà se lo è altrettanto utilizzarlo per contattare qualcuno di molto più vicino rispetto a un conoscente. Noi stessi naturalmente, ed ecco ildi! Non è un capriccio ma una necessità che può presentarsi in alcune occasioni. Per memorizzare qualcosa, per lasciare in archivio un codice piuttosto che altre informazioni alle quali c’è bisogno di accedere in poco tempo e in momenti in cui altre forme di archiviazione non sono disponibili. (Continua..) Certo, sono casi particolari. Ma se proprio ci si vuole togliere lo sfizio, è bene sapere che, da buona applicazione di messaggistica istantanea, consente anche di chattare con se stessi. E tutto senza grossi ...