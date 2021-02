WandaVision | i rimandi all’universo Marvel nella serie di Disney+

(Di venerdì 12 febbraio 2021) La nostra panoramica deiai fumetti e filmnegli episodi, la prima minidella Casa delle Idee per, aggiornata al sesto episodio. La Fase Quattro delCinematic Universe è iniziata con, la prima minirealizzata daiStudios per, dove Wanda Maximoff e la Visione vivono insieme felici e contenti, in un contesto a dir poco strambo e sottilmente inquietante. Trattandosi dell'evoluzione del rapporto tra due personaggi che fanno parte del MCU da diversi anni (Visione inizialmente era l'intelligenza artificiale J.A.R.V.I.S., quindi è nel franchise dal 2008), non mancano riferimenti al passato dell'universo cinematografico, con l'aggiunta dei classici ...

Ultime Notizie dalla rete : WandaVision rimandi

Movieplayer.it

: iall'universo Marvel nella serie di Disney+ In Loki, Tom Hiddleston tornerà nei panni del Dio degli Inganni. Nel cast della serie anche Sophia Di Martino, Owen Wilson, Richard E....la Fase 4 è di fatto comunque già partita con la serie, attualmente in corso su Disney+ e parte integrante del progetto già pensato per coprire cinema e tv allo stesso tempo, con...Anche il sesto episodio, ricco di rifacimenti al mondo Marvel, regala scene di grande impatto visivo. Ecco a voi la recensione di WandaVision ...(ALLERT SPOILER) Dopo il debutto di Evan Peter in "WandaVision" come Quicksilver nell'episodio della scorsa settimana, nell'episodio 6, saltiamo negli anni '90 con una sitcom in stile "Malcolm in the ...