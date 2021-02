Volley femminile | Champions League 2021 | sorteggio quarti Conegliano-Scandicci | Novara trova il Fenerbahce

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 febbraio 2021) In Lussemburgo è andato in scena ildeidi finale delladi. Si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta della massima competizione europea, le migliori otto squadre della fase a gironi si daranno battaglia per la conquista del trofeo.di finale e semifinali si disputeranno col format andata e ritorno, la Finale sarà invece in partita secca il prossimo 1° maggio in sede ancora da definire.. Perugia-Modena, Trento sorride, Civitanova dovrà sudareè la grande favorita per il trionfo finale ed è ...