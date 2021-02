Volkswagen e Microsoft, partnership per lo sviluppo della guida autonoma (Di venerdì 12 febbraio 2021) Volkswagen e Microsoft espandono la loro collaborazione sulla tecnologia cloud al fine di accelerare lo sviluppo congiunto della guida autonoma. La nuova divisione software del colosso tedesco, infatti, costruirà una piattaforma digitale basata su cloud insieme a Microsoft, che semplificherà i processi di integrazione della stessa sulla flotta dei veicoli VW. La partnership renderà molto più semplice distribuire aggiornamenti software per aggiungere nuove funzionalità delle auto; un qualcosa che Tesla fa già da tempo, peraltro. Ciò significa che le automobili odierne, vendute oggi con alcuni sistemi di assistenza alla guida, potrebbero aggiungere nuove funzioni, che le avvicinerebbero ulteriormente al traguardo del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021)espandono la loro collaborazione sulla tecnologia cloud al fine di accelerare locongiunto. La nuova divisione software del colosso tedesco, infatti, costruirà una piattaforma digitale basata su cloud insieme a, che semplificherà i processi di integrazionestessa sulla flotta dei veicoli VW. Larenderà molto più semplice distribuire aggiornamenti software per aggiungere nuove funzionalità delle auto; un qualcosa che Tesla fa già da tempo, peraltro. Ciò significa che le automobili odierne, vendute oggi con alcuni sistemi di assistenza alla, potrebbero aggiungere nuove funzioni, che le avvicinerebbero ulteriormente al traguardo del ...

