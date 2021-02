Vocabolario dell’amore per gli ospiti delle Rsa | il dono degli studenti per S Valentino

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Insegnanti,e studentesse del LiceoScienze Umane della Fondazione Luigi Clerici di Bergamo hanno trasformato le lunghe lezioni su Dante del terzo anno, in un’occasione per riflettere sulle parole d’amore del sommo poeta. Così con il supporto del professor Riccardo Carsana, dopo averle lette, comprese, ascoltate con testa e cuore, le hanno raccolte in un piccolocon il duplice obiettivo di renderle ancora vive e di farnea chi in questi lunghi mesi ha più sofferto la mancanza di abbracci e parole gentili. Giovedì, infatti, una delegazione diha portato in regalo alla RSA Santa Chiara di Bergamo alcune scatoline di cartone contenenti ilda loro redatto e qualche cioccolatino a ...