Vittorio Feltri attacca Draghi | “Speranza rimane ministro della Sanità | ha vinto il Covid”

pl_tracanzan : Luigi Di Maio riconfermato. Ottima scelta considerato che, malgrado le critiche di Vittorio Feltri e di molti altri… - mattia_terziani : berlusconi del 2009, barbero, barbara lameduck, l'inriverente, vittorio feltri e il medium invitati da fedez a musc… - steccolders : Se Feltri è quello lucido i giornalisti qualche domanda dovranno farsela. - 99per100 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST Scegli il più grande GIORNALISTA di tutti i tempi tra: ?? Bruno Gambarotta ?? Giancarlo Siani ?? Gianni Minà ?? V… - IlFattoNisseno : Vittorio Feltri sul futuro di Mario Draghi premier: “Fino a quando? Finché non si romperà i co*** dei partiti” -

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Feltri

... ormai cavallo di battaglia di una retorica sterile basata su un'analisi superficiale e vecchia dei cambiamenti sociali in atto che passano perlopiù attraverso la rete " mentrepochi ...Tutti si chiedono quanto durerà il governo Draghi. Durerà finché il premier non si romperà i coglioni di questi partiti. -(@vfeltri) February 11, 2021 Mario Draghi ...Enrico Giovannini dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014 è stato Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del governo Letta.“Speranza rimane ministro della Sanità. Ha vinto il COVID”. Con questo commento lapidario l’editorialista di Libero, Vittorio Feltri, ha attaccato il nuovo premier Mario Draghi per la riconferma di Ro ...