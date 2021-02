Vite al limite, Lacey Hodder pesava 315 kg: ecco com’è oggi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ricordate Lacey Hodder di ‘Vite al limite’? La donna era arrivata a pesare 315 kg. ecco com’è diventata oggi. A soli 29 anni, Lacey si trovava infatti in una situazione di sovrappeso difficilissima. Oltre alla sua obesità, la donna aveva però anche un disturbo bipolare. Il dottor Nowzaradan si mostrò subito molto severo con lei, spiegandole che il suo sarebbe stato un percorso difficile, che avrebbe però portato a grandi risultati. Siete curiosi di sapere com’è oggi la Hodder? Scopriamolo insieme. Lacey Hodder oggi: com’è diventata Dopo la sua partecipazione al noto programma ‘Vite al ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ricordatedi ‘al’? La donna era arrivata a pesare 315 kg.diventata. A soli 29 anni,si trovava infatti in una situazione di sovrappeso difficilissima. Oltre alla sua obesità, la donna aveva però anche un disturbo bipolare. Il dottor Nowzaradan si mostrò subito molto severo con lei, spiegandole che il suo sarebbe stato un percorso difficile, che avrebbe però portato a grandi risultati. Siete curiosi di saperela? Scopriamolo insieme.diventata Dopo la sua partecipazione al noto programma ‘al ...

