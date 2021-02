Virgin Galactic crolla nel pre-market dopo il rinvio del prossimo test di volo (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) – Le azioni di Virgin Galactic sono crollate del 9% nel pre-market, e apriranno in ribasso, dopo che la società ha annunciato il rinvio del suo prossimo test di volo spaziale, previsto per questo fine settimana. “Stiamo procedendo nei nostri preparativi pre-volo e, durante quel processo, abbiamo deciso di concedere più tempo per i controlli tecnici. Stiamo lavorando per identificare la prossima opportunità di volo”, ha scritto la società in un comunicato. Le azioni di Virgin Galactic erano salite del 13% ieri, dopo che la Federal Aviation Administration (FAA) aveva indicato che il test era sulla buona strada per il lancio ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) – Le azioni disonote del 9% nel pre-, e apriranno in ribasso,che la società ha annunciato ildel suodispaziale, previsto per questo fine settimana. “Stiamo procedendo nei nostri preparativi pre-e, durante quel processo, abbiamo deciso di concedere più tempo per i controlli tecnici. Stiamo lavorando per identificare la prossima opportunità di”, ha scritto la società in un comunicato. Le azioni dierano salite del 13% ieri,che la Federal Aviation Administration (FAA) aveva indicato che ilera sulla buona strada per il lancio ...

FLOREN71773514 : RT @aviation_report: Spazio: volo suborbitale sulla SpaceShipTwo di @virgingalactic per esperimenti in microgravità con personale altamente… - aviation_report : Spazio: volo suborbitale sulla SpaceShipTwo di @virgingalactic per esperimenti in microgravità con personale altame… -