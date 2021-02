Viola risponde a Sansone | è 1-1 fra Bologna e Benevento

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 febbraio 2021)(ITALPRESS) – Sotto la neve del Dall'Ara,non vanno oltre l'1-1 e conquistano un punto a testa che alla luce dei fatti non accontenta nessuno. Non la squadra di Mihajlovic che fallisce la prova della continuità dopo il successo sul Parma nel precedente turno. E non quella dell'ex Inzaghi che non vince da sei giornate di campionato. Caprari e compagni però si dimostrano ben altro avversario rispetto alla squadra di D'Aversa, soprattutto nella capacità di reagire dopo lo svantaggio immediato. Come contro l'Inter, i primi minuti di gioco sono fatali per il. A Barrow basta un giro di lancette per esaltarsi: dribbling in area e assist perche col destro appoggia in rete e fa 1-0. Ma ilnon si disunisce. Anzi, è la squadra di Inzaghi a ...