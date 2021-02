Vincenzo Nibali: “Mi ritirirò al Tour de France. Giro d’Italia? Forse penserò alle tappe, non alla classifica” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Vincenzo Nibali punterà soprattutto sulle Olimpiadi di Tokyo in questa stagione, dopo aver preso parte al Giro d’Italia e al Tour de France. Lo Squalo ha però chiarito quali saranno i suoi reali obiettivi in un’intervista concessa a RadioCorsa, la trasmissione di RaiSport andata in onda ieri sera: “Non ho mai detto che farò classifiche in entrambe le gare. Visto il programma olimpico, il Tour non lo farò tutto, ma probabilmente ne farò solo una parte. È una cosa molto probabile, che poi si prospetterà probabilmente anche per altri atleti che puntano alle Olimpiadi. Per il Giro invece è differente, si può pensare di non curare alla classifica, ma pensare alle tappe“. Il ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021)punterà soprattutto sulle Olimpiadi di Tokyo in questa stagione, dopo aver preso parte ale alde. Lo Squalo ha però chiarito quali saranno i suoi reali obiettivi in un’intervista concessa a RadioCorsa, la trasmissione di RaiSport andata in onda ieri sera: “Non ho mai detto che farò classifiche in entrambe le gare. Visto il programma olimpico, ilnon lo farò tutto, ma probabilmente ne farò solo una parte. È una cosa molto probabile, che poi si prospetterà probabilmente anche per altri atleti che puntanoOlimpiadi. Per ilinvece è differente, si può pensare di non curare, ma pensare“. Il ...

