"Villaggio fantasma" sequestrati dalla GdF beni per un milione di euro (Di venerdì 12 febbraio 2021) L'Aquila - I finanzieri della Compagnia di Sulmona, all'esito di specifiche attività coordinate dalla locale Procura della Repubblica volte a contrastare l'evasione fiscale e le frodi, hanno dato esecuzione ad un sequestro preventivo per circa 1 milione di euro. Il provvedimento emesso dal GIP presso il Tribunale di Sulmona da eseguire anche nella forma "per equivalente", si è tradotto nel sequestro del corrispondente importo in disponibilità finanziarie e, più specificamente, di 12 fabbricati e 6 terreni. La complessa e tradizionale attività di verifica fiscale, giovandosi delle risultanze emerse da moderne strumentazioni tecnologiche, ha consentito di individuare un sistema di evasione e frode realizzato mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, la cui imposta detraibile, anziché essere versata all'erario veniva ...

