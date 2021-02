Viene picchiato selvaggiamente al bar: “Potresti indossare la mascherina perfavore?” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il violento episodio sul Lungotevere romano, nello storico Bar Vanni, dove Luciano Cipressi, in arte Elio Cipri, conduttore radiofonico. Aggredito nello storico bar Vanni lo speaker radiofonico Luciano Cipressi, in arte Elio Cipri, direttore artistico di Radio Italia anni 60?, ha ricevuto un pugno in faccia da uno sconosciuto. La motivazione? Qualcosa che ormai nel nostro quotidiano vediamo spesso, persone che non indossano la mascherina protettiva, il primo sistema di protezione nelle normative covid. Eppure Luciano si era espresso con molta calma con il ragazzo in questione, dicendo semplicemente: “Mi scusi, sono un po’ rompiscatole, ma dovrebbe girare con la mascherina”. LEGGI ANCHE >>> Gessica Notaro, l’attaco con l’acido e la rinascita: lo scatto dopo l’aggressione LEGGI ANCHE >>> Gessica Notaro ospite dalla ... Leggi su chenews (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il violento episodio sul Lungotevere romano, nello storico Bar Vanni, dove Luciano Cipressi, in arte Elio Cipri, conduttore radiofonico. Aggredito nello storico bar Vanni lo speaker radiofonico Luciano Cipressi, in arte Elio Cipri, direttore artistico di Radio Italia anni 60?, ha ricevuto un pugno in faccia da uno sconosciuto. La motivazione? Qualcosa che ormai nel nostro quotidiano vediamo spesso, persone che non indossano laprotettiva, il primo sistema di protezione nelle normative covid. Eppure Luciano si era espresso con molta calma con il ragazzo in questione, dicendo semplicemente: “Mi scusi, sono un po’ rompiscatole, ma dovrebbe girare con la”. LEGGI ANCHE >>> Gessica Notaro, l’attaco con l’acido e la rinascita: lo scatto dopo l’aggressione LEGGI ANCHE >>> Gessica Notaro ospite dalla ...

Donato_pg : Chiede ad un'avventore di indossare la mascherina e viene picchiato. ?? - Maximinelli : @RenatoSouvarine @Nonzi83 @AntonellaColoru @FlaGu52 @radiopopmilano Non lo hai picchiato? Solo a leggere i renziani… - faberskj : @irrisolvibile @carlorimini @Corriere La denuncia arriva prima al commissariato (di norma): non sempre il commissar… - liarhogws : @oliverhogws chi si lamenta viene picchiato - rorato_andrea : RT @PossibileIt: Viene bendato, rinchiuso in una stanza, trasferito in un edificio dei servizi segreti egiziani, dove è condotto in una sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Viene picchiato Estorsioni a commercianti e pusher della movida: le rivelazioni di Romano

Per questo venne 'picchiato a sangue'. Il cosiddetto clan Romano - Coffa per anni avrebbe gestito ... Viene riferita ad esempio la vicenda di un brindisino che avrebbe compiuto dei furti nella zona ...

Rapine a Como: metà della presunta banda chiede di patteggiare

A scegliere l'Abbreviato è stato un sardo di Alghero, 42 anni, cui viene contestato solo il colpo ... dove uno dei titolari presenti fu anche picchiato e minacciato con un coltello puntato alla pancia. ...

Rimprovera bullo in dad e viene aggredito, 9 denunciati Agenzia ANSA "Spaccò la mandibola a calci e pugni a un ballerino di colore", pena dimezzata in appello

Ridotta da quattro anni e mezzo a due (con la sospensione condizionale) la condanna inflitta a Giuseppe Cascino con il rito abbreviato. Aveva pestato il giovane a Lercara Friddi a luglio del 2018 per ...

Qualiano, espulso nel 2016 viene arrestato dai Carabinieri perché clandestino

I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato per ingresso illegale nel territorio dello Stato dopo espulsione con accompagnamento un albanese 26enne ...

Per questo venne 'a sangue'. Il cosiddetto clan Romano - Coffa per anni avrebbe gestito ...riferita ad esempio la vicenda di un brindisino che avrebbe compiuto dei furti nella zona ...A scegliere l'Abbreviato è stato un sardo di Alghero, 42 anni, cuicontestato solo il colpo ... dove uno dei titolari presenti fu anchee minacciato con un coltello puntato alla pancia. ...Ridotta da quattro anni e mezzo a due (con la sospensione condizionale) la condanna inflitta a Giuseppe Cascino con il rito abbreviato. Aveva pestato il giovane a Lercara Friddi a luglio del 2018 per ...I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato per ingresso illegale nel territorio dello Stato dopo espulsione con accompagnamento un albanese 26enne ...