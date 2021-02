Vicenza | rubati cimeli della carriera di Paolo Rossi | i furti risalgono al 2018

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 12 febbraio 2021) La morte diha dato valore a tantidel Campione del Mondo 1982, custoditi nella sede del. E proprio quando il curatore fallimentare, Nerio De Bortoli, si è reso conto che mancavano lo scorso gennaio, ha denunciato il fatto alla ProcuraRepubblica. I, secondo quanto raccontato dal Giornale dial, periodo in cui la società era fallita. In seguito alla scomparsa di, dello scorso 10 dicembre, è stato notato che mancavano diversi oggetti, tra i quali il cartellino firmato a 14 anni e l’accordo con Farina dell’estate 1976.che sarebbero stati molto importanti per il museo dedicato alla memoria del giocatore la cui realizzazione è in ...