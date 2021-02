Via libera dal Consiglio dei ministri al nuovo decreto che vieta gli spostamenti tra le Regioni. Sarà in vigore fino al 25 febbraio (Di venerdì 12 febbraio 2021) Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto legge che proroga lo stop agli spostamenti tra le Regioni fino al 25 febbraio. Secondo il nuovo decreto, approvato oggi da Palazzo Chigi e sollecitato nei giorni scorsi dalle Regioni (leggi l’articolo), dal 16 al 25 febbraio, sull’intero territorio nazionale, resterà “vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o province autonome”, salvi gli spostamenti “motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”. Sarà comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Viadaldeiallegge che proroga lo stop aglitra leal 25. Secondo il, approvato oggi da Palazzo Chigi e sollecitato nei giorni scorsi dalle(leggi l’articolo), dal 16 al 25, sull’intero territorio nazionale, resterà “to ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverseo province autonome”, salvi gli“motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”.comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o ...

