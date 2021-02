Verissimo, anticipazioni: ospiti della puntata del 13 febbraio (Di venerdì 12 febbraio 2021) Domani, sabato 13 febbraio, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. L'appuntamento è fissato per le ore 16 su Canale 5 e anche questa settimana saranno numerosi gli ospiti vip che si racconteranno ai microfoni della conduttrice Silvia Toffanin. Per ora sappiamo che tra i volti noti invitati a Verissimo ci sono Francesca Sofia Novello, Melissa Satta, Jo Squillo ed Elena Santarelli. Secondo alcune indiscrezioni, tra gli ospiti della Toffanin ci sarà anche Francesco Sarcina, ex leader delle Vibrazioni, che confesserà alla conduttrice momenti molto delicati della sua vita soffermandosi in particolare sul suo rapporto con la ex moglie. Verissimo: tutti gli ospiti della prossima ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 12 febbraio 2021) Domani, sabato 13, andrà in onda una nuovadi. L'appuntamento è fissato per le ore 16 su Canale 5 e anche questa settimana saranno numerosi glivip che si racconteranno ai microfoniconduttrice Silvia Toffanin. Per ora sappiamo che tra i volti noti invitati aci sono Francesca Sofia Novello, Melissa Satta, Jo Squillo ed Elena Santarelli. Secondo alcune indiscrezioni, tra gliToffanin ci sarà anche Francesco Sarcina, ex leader delle Vibrazioni, che confesserà alla conduttrice momenti molto delicatisua vita soffermandosi in particolare sul suo rapporto con la ex moglie.: tutti gliprossima ...

