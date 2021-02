Verde | campus e sport tra i gasometri | alla Bovisa il nuovo Politecnico cresce

milanomagazine : Milano, il futuro del campus area Bovisa-Goccia di 215.000 mq di verde - - Notiziedi_it : Il Parco dei Gasometri nell’area Bovisa-Goccia: il campus del Politecnico di Milano sarà immerso nel verde - Notiziedi_it : Milano, a Bovisa-Goccia un campus d’eccellenza e 215.000 mq di verde - MarcoGranelliMI : RT @rep_milano: Il Parco dei Gasometri nell'area Bovisa-Goccia: il campus del Politecnico di Milano sarà immerso nel verde - TLucianol : RT @rep_milano: Il Parco dei Gasometri nell'area Bovisa-Goccia: il campus del Politecnico di Milano sarà immerso nel verde -

Ultime Notizie dalla rete : Verde campus

... che ora si estende con un, due parchi e uffici. Ieri il Comune e l'ateneo hanno presentato ... per un totale di quasi 215.000 metri quadrati di, circa il 65% dell'intera superficie. 'L'...... a partire dall'ampliamento deldel Politecnico, con la nascita di un polo tecnologico, spazi connessi ai quartieri limitrofi epubblico nel 65% dell'area. Nasceranno, in particolare, il ...Là dove c’erano i gasometri ci saranno ancora; e ospiteranno campus universitario e parchi. Succede alla Goccia alla Bovisa, nell’ex area gasometri, zona di ...Intesa con il Politecnico. «Un’area verde grande quasi come i giardini Montanelli». Sala: «Questo è il nostro ambientalismo» ...