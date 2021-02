VENTITREESIMA GIORNATA SERIE BKT, PORDENONE-CITTADELLA: 20 CONVOCATI (Di venerdì 12 febbraio 2021) Martedì 9 febbraio: il PORDENONE ospita il CITTADELLA allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Calcio d’inizio alle 14:00. 23esima GIORNATA della SERIE BKT 2020/21. Arbitro Paterna di Teramo, assistenti Fiorito di Salerno e Bottegoni di Terni. Quarto ufficiale Meraviglia di Pistoia. I 20 CONVOCATI di mister Tesser: PORTIERI: Giacomo Bindi (1), Samuele Perisan (22) DIFENSORI: Alberto Barison (6), Filippo Berra (2), Michele Camporese (31), Adam Chrzanowski (44), Nicola Falasco (54), Mirko Stefani (4), Alessandro Vogliacco (5) CENTROCAMPISTI: Kevin Biondi (27), Luca Magnino (16), Gianvito Misuraca (21), Matteo Rossetti (88), Manuel Scavone (29), Roberto Zammarini (33) ATTACCANTI: Aldo Banse (18), Karlo Buti? (32), Patrick Ciurria (13), Claudio Morra (10), Sebastian Musiolik (11) Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Martedì 9 febbraio: ilospita ilallo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Calcio d’inizio alle 14:00. 23esimadellaBKT 2020/21. Arbitro Paterna di Teramo, assistenti Fiorito di Salerno e Bottegoni di Terni. Quarto ufficiale Meraviglia di Pistoia. I 20di mister Tesser: PORTIERI: Giacomo Bindi (1), Samuele Perisan (22) DIFENSORI: Alberto Barison (6), Filippo Berra (2), Michele Camporese (31), Adam Chrzanowski (44), Nicola Falasco (54), Mirko Stefani (4), Alessandro Vogliacco (5) CENTROCAMPISTI: Kevin Biondi (27), Luca Magnino (16), Gianvito Misuraca (21), Matteo Rossetti (88), Manuel Scavone (29), Roberto Zammarini (33) ATTACCANTI: Aldo Banse (18), Karlo Buti? (32), Patrick Ciurria (13), Claudio Morra (10), Sebastian Musiolik (11) Powered by WPeMatico

NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su - psb_original : Serie B, le probabili formazioni per la ventitreesima giornata #SerieB - periodicodaily : Gli arbitri per la ventitreesima giornata - PeriodicoDaily Sport #arbitri #serieB - sowmyasofia : Gli arbitri per la ventitreesima giornata - MoliPietro : Gli arbitri per la ventitreesima giornata -

Ultime Notizie dalla rete : VENTITREESIMA GIORNATA Calcio in tv oggi, Sabato 13 febbraio 2021 - Calciomagazine

Per la ventitreesima giornata di Premier League il Liverpool, quarto, affrontata il Leicester, che occupa il terzo posto, con quattro lunghezze in più. Nella ventitreesima giornata de la Liga ...

Pronostici calcio oggi: i consigli del 13 febbraio 2021

I suggerimenti del giorno sono dedicati agli anticipi della ventiduesima giornata del campionato di Serie A e alla ventitreesima giornata di Serie B Sabato 13 febbraio si giocano gli anticipi della ventiduesima giornata di Serie A e la ventiduesima giornata di Serie B. I pronostici di oggi riguardano ...

Serie B, le probabili formazioni per la ventitreesima giornata pianetaserieb.it Lecce, Corini: “Cremonese forte, per noi stagione particolare. Rodriguez dal 1'”

Il tecnico del Lecce, Eugenio Corini, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la Cremonese, valida per la 23a giornata di Serie B.

Vigilia di Salernitana-Vicenza: le voci degli allenatori

Scopri le dichiarazioni di Fabrizio Castori e Domenico Di Carlo alla vigilia di Salernitana-Vicenza lunch match della 23esima giornata di ...

Per ladi Premier League il Liverpool, quarto, affrontata il Leicester, che occupa il terzo posto, con quattro lunghezze in più. Nellade la Liga ...I suggerimenti del giorno sono dedicati agli anticipi della ventiduesimadel campionato di Serie A e alladi Serie B Sabato 13 febbraio si giocano gli anticipi della ventiduesimadi Serie A e la ventiduesimadi Serie B. I pronostici di oggi riguardano ...Il tecnico del Lecce, Eugenio Corini, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la Cremonese, valida per la 23a giornata di Serie B.Scopri le dichiarazioni di Fabrizio Castori e Domenico Di Carlo alla vigilia di Salernitana-Vicenza lunch match della 23esima giornata di ...