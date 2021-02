Venezia, 'Il virus non esiste': coppia cerca di entrare al supermercato senza mascherina, multa di 400 euro a ciascuno (Di venerdì 12 febbraio 2021) Una coppia di quarantenni ha tentato di entrare in un supermercato a Gambarare, frazione di Mira (Venezia) , senza mascherina. I gestori dell'esercizio commerciale l'hanno prima bloccata e poi hanno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 12 febbraio 2021) Unadi quarantenni ha tentato diin una Gambarare, frazione di Mira () ,. I gestori dell'esercizio commerciale l'hanno prima bloccata e poi hanno ...

