Varianti Covid Italia, ecco dove sono state segnalate: la situazione regione per regione (Di venerdì 12 febbraio 2021) sono tre le Varianti che dagli ultimi mesi del 2020 l’Iss sta monitorando: quella inglese, quella brasiliana e quella sudafricana. Mutazioni che sono state segnalate anche nel nostro Paese in diverse regioni: ecco dove sono Leggi su tg24.sky (Di venerdì 12 febbraio 2021)tre leche dagli ultimi mesi del 2020 l’Iss sta monitorando: quella inglese, quella brasiliana e quella sudafricana. Mutazioni cheanche nel nostro Paese in diverse regioni:

Tg3web : Cresce in tutta Italia l'allarme per la diffusione delle varianti del covid. A Bollate, nel Milanese, è emersa la p… - PiazzapulitaLA7 : Umbria, Abruzzo, Toscana. Il centro Italia è interessato in maniera preoccupante dalla presenza delle varianti del… - petergomezblog : Merkel: “C’erano i segnali, non abbiamo agito abbastanza presto. Ora le varianti del Covid minacciano i successi ra… - StefaniaFalone : RT @SkyTG24: Varianti Covid Italia, ecco dove sono state segnalate: la situazione regione per regione - AdsDulantoScott : RT @SkyTG24: Varianti Covid Italia, ecco dove sono state segnalate: la situazione regione per regione -