Varianti Covid, i nuovi sintomi della malattia (Di venerdì 12 febbraio 2021) I nuovi sintomi legati alle Varianti del Covid, la posizione dell’Istituto Superiore di Sanità e i sintomi comuni. Con le Varianti del Covid si allarga il ventaglio dei sintomi sospetti che potrebbero indicare una infezione. In base alle ultime indagini infatti sono emersi quattro nuovi sintomi che devono suonare come un campanello d’allarme o almeno invitare alla massima prudenza, per evitare di diffondere il virus in caso di infezioni. Varianti Covid, i sintomi I nuovi sintomi legati alle Varianti del Covid sono brividi e nausea, mal di testa, mancanza di appetito, mal di testa e infine i ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ilegati alledel, la posizione dell’Istituto Superiore di Sanità e icomuni. Con ledelsi allarga il ventaglio deisospetti che potrebbero indicare una infezione. In base alle ultime indagini infatti sono emersi quattroche devono suonare come un campanello d’allarme o almeno invitare alla massima prudenza, per evitare di diffondere il virus in caso di infezioni., ilegati alledelsono brividi e nausea, mal di testa, mancanza di appetito, mal di testa e infine i ...

Tg3web : Cresce in tutta Italia l'allarme per la diffusione delle varianti del covid. A Bollate, nel Milanese, è emersa la p… - PiazzapulitaLA7 : Umbria, Abruzzo, Toscana. Il centro Italia è interessato in maniera preoccupante dalla presenza delle varianti del… - La7tv : #piazzapulita Varianti Covid, il prof. Andrea #Crisanti: 'E' nell'ordine delle cose che varianti che scavalcano la… - Ritaus74 : RT @La7tv: #ottoemezzo L'immunologa Antonella Viola spiega perchè le #varianti #Covid sono pericolose @antonellaviol17 - news_mondo_h24 : Varianti Covid, i nuovi sintomi della malattia -