Variante coronavirus, primo cittadino costretto a chiudere le scuole nella Bergamasca (Di venerdì 12 febbraio 2021) Alla luce di un nuovo focolaio covid registrato ad Arcene, il sindaco ha deciso che le scuole rimarrano chiuse a tempo indeterminato. Covid, focolaio ad Arcene: scuole chiuse a "tempo indeterminato" su Notizie.it.

