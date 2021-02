“Valerio Massimo Manfredi è in condizioni critiche”. Ecco chi è Antonella Prenner, la donna che era con lui (Di venerdì 12 febbraio 2021) Restano critiche le condizioni di salute di Valerio Massimo Manfredi, lo scrittore trovato esanime nel suo appartamento in via dei Vascellari nel centro di Trastevere, a Roma, per intossicazione da monossido di carbonio. Al momento é ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Grosseto, come riferisce l’ultimo bollettino dell’Asl Toscana sud est. Manfredi è stato ricoverato in un primo momento al San Camillo e poi trasferito d’urgenza con l’elisoccorso a Grosseto da Roma nella serata di giovedì 11 febbraio. Dopo l’accesso al pronto soccorso dell’ospedale del capoluogo maremmano, é stato sottoposto a trattamento in camera iperbarica e successivamente ricoverato in terapia intensiva. Valerio Massimo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Restanoledi salute di, lo scrittore trovato esanime nel suo appartamento in via dei Vascellari nel centro di Trastevere, a Roma, per intossicazione da monossido di carbonio. Al momento é ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Grosseto, come riferisce l’ultimo bollettino dell’Asl Toscana sud est.è stato ricoverato in un primo momento al San Camillo e poi trasferito d’urgenza con l’elisoccorso a Grosseto da Roma nella serata di giovedì 11 febbraio. Dopo l’accesso al pronto soccorso dell’ospedale del capoluogo maremmano, é stato sottoposto a trattamento in camera iperbarica e successivamente ricoverato in terapia intensiva....

